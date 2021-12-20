ليبيا – أكد مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح أن ليبيا في نهاية الموجة الثالثة التي بدأت في أغسطس الماضي؛ معبرًا عن مخاوفه من الدخول في موجة رابعة تتمثل في متحور أوميكرون.

السائح وفي لقاء خاص مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري سيبث لاحقًا، أوضح أن الانخفاض في أعداد المصابين غير حقيقي بسبب نقص المشغلات وقرب انتهاء المخزون.

وقال السائح: إنه مع بداية العام المقبل، سيُفرض أخذ اللقاح على كافة المسافرين،مبينًا أنه ستصل الأسبوع المقبل للبلاد مليون جرعة من لقاح فايزر وفي الشهر المقبل ستصل نفس الكمية.