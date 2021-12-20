ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرّب من مجالس الشورى الإرهابية وتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي إن النشاط المحموم والتوجه السريع نحو الانتخابات كانت رغبة أمريكية ملحة.

السباعي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هذه الرغبة لم تلتفت إلى قوانين معيبة، أو انحياز المفوضية، أو قضاء مهلهل، إنما غاية همها إجراء “انتخابات” كيفما اتفق، بحسب قوله.

وتابع: “والغاية من ذلك إيجاد رئيس منتخب يمكن إبرام اتفاقيات معه، خاصة تلك الاتفاقيات ذات الطابع الأمني والعسكري، والهدف الأخير للأمريكان هو إخراج الروس من ليبيا عبر هذا الرئيس، ولو اضطر الأمريكان لجعل ليبيا حلبة صراع بينها وبين الروس، كما وقع في فيتنام وأفغانستان من قبل”.

وأضاف: “الروس يدركون ما تقدم تمام الإدراك، فادخلوا سيف القذافي لحلبة السباق الرئاسي، وسيف يحظى بتأييد من أنصار عصر الجماهيرية، والأمريكان يدركون أن حظوظ سيف القذافي كبيرة في الانتخابات، فبقدرة قادر ذهب ذلك النشاط، والرغبة الجامحة لإجراء الانتخابات غربيًا ومحليًا، حتى رئيس المفوضية الذي كان يقول ستجرى الانتخابات يوم 24 / 12 / 2021 ولو بمركز اقتراع واحد لم نعد نسمع له ركزًا”.

كما أردف: “إذا فليبلغ الحاضر الغائب، أن ما جرى للانتخابات هو بسبب الخلاف الأمريكي الروسي ولا علاقة للمحليين به ومعرفة ما تقدم من أهم أنواع الوعي الذي به تحرر الأوطان. المبعوثة الأمريكية تحاول أن تصلح ما أفسده الروس عبر سيف القذافي”.