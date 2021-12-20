ليبيا – رأى أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، أن هناك تخبطًا بين مفوضية الانتخابات ومجلس النواب، وهو ما يؤكد أن هناك محاولات لإفشال الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الليبيون.

الفارسي وخلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” عبر فضائية “الغد” ، الأحد قال: إن مجلس النواب يعتريه شكوك في مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لم يجتمع بكامل نصابه منذ فترة طويلة.

وتابع قائلًا: “مجلس النواب قال إنه ليس من صلاحياته تأجيل الانتخابات أو إجراؤها قبل انقضاء المدة المحددة في 24 ديسمبر”.

وأوضح الفارسي أن هناك حالة من تخبط في الصلاحيات، خاصة وأن رئيس المفوضية عماد السايح قال: إن مجلس النواب هو المنوط بتأجيل الانتخابات وليس المفوضية.