إنجلترا – فشل المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الانفراد برقم قياسي مميز امس الأحد بعد تعادل فريقه مع مضيفه توتنهام هوتسبير 2-2 ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يتمكن صلاح من هز الشباك في مباراة اليوم، كما أنه لم يصنع أي هدف، لتنقطع سلسلته القياسية المؤلفة من 15 مباراة متتالية في الدوري أسهم فيها بتسجيل أو صناعة الأهداف لفريقه.

وتمكن صلاح بهدفه في شباك نيوكاسل في الجولة الماضية من معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا على الأقل خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان لدى “الفرعون” المصري فرصة ذهبية اليوم للانفراد بالرقم القياسي في حال سجل أو صنع هدفا.

ويحلق صلاح في صدارة قائمة هدافي “البريميرليغ” برصيد 15 هدفا متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في “الريدز”، البرتغالي ديوغو جوتا.

المصدر: RT