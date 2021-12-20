ليبيا – قال عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي إنه لم يتلقَّ أي أحد دعوة لانعقاد جلسة للنواب، متوقعًا تحديد موعد جلسة بعد 24 ديسمبر الجاري.

الكحيلي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه من مسؤوليات المفوضية ومن خلال تواصلها مع بقية شركائها في العملية الانتخابية، الخروج والإعلان عن تأجيل الانتخابات.

ولفت إلى أن المفوضية هي من أبدت موافقتها على التاريخ المحدد من لجنة الحوار، وهو 24 ديسمبر، مبينًا أنها أكدت قدرتها على إجراء الانتخابات بعد حصولها على القوانين من مجلس النواب.

وأضاف في الختام: “من الواضح أن مفوضية الانتخابات لديها تخوّف من ردود أفعال معينة”.