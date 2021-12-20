انخفاض ملحوظ في أسعار النفط مع انتشار أوميكرون السريع

انخفاض ملحوظ في أسعار النفط مع انتشار أوميكرون السريع

فيينا – تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 12:01 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.95% إلى 67.35 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي “برنت” بنسبة 4.75% إلى 70.03 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وعزا كلفين وونغ محلل الأسواق لدى “سي إم سي ماركتس” الهبوط إلى المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادي لاحتواء انتشار أوميكرون على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.

المصدر: رويترز + بلومبرغ