ليبيا – قال العقيد في القوات المسلحة التركية وقائد مركز الخمس للتدريب البحري المشترك تانار فورال إنهم يقدمون التدريب العسكري والخدمات الاستشارية لتأسيس جيش محترف بمعايير حديثة وعالمية في ليبيا.

فورال وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية الأحد، أضاف أن القوات المسلحة التركية تواصل توفير الأنشطة التدريبية للقوات التابعة للحكومة الشرعية في ليبيا، في إطار مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة بين البلدين.

وتابع : “منذ إنشاء المركز، تلقى ما يقرب من 900 فرد من البحرية الليبية، في 75 دورة مختلفة. وخلال الدورات التدريبية؛ أظهر العسكريون الليبيون نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ المهام التدريبية بشقيها النظري والعملي”.

بدوره، قال النقيب محمد يلدرم الذي يقود فريق ضفادع بشرية في القوات المسلحة التركية: إن التدريبات في قاعدة الخمس ما زالت تجري على قدم وساق.

وأوضح للأناضول أن المدربين الأتراك قدموا لزملائهم الليبيين في المركز تدريبات نظرية وعملية في 75 نوعًا مختلفًا من الدورات التدريبية.

وأردف يلدرم أن من ضمن ما وفرته القوات المسلحة التركية للبحرية الليبية من تدريبات كانت دورات في الدفاع الأساسي، والدفاع تحت الماء، وتفكيك المواد المتفجرة، وصيانة الأجهزة البحرية واستخدامها، والغوص، وتدريبات الضفادع البشرية، والملاحة والإبحار.