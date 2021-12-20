ألمانيا – أكد مصدر في حكومة ألمانيا، إن بلاده مستعدة مع فرنسا للعودة إلى “رباعية نورماندي” لإيجاد حل بشأن أوكرانيا، ويجب مناقشة مقترحات روسيا بشأن القضايا الأمنية ضمن الصيغ القائمة.

وأضاف نائب الممثل الرسمي للحكومة الألمانية ولفغانغ بوشنر: “ألمانيا وفرنسا مستعدتان لاستئناف العمل ضمن رباعية النورماندي”، ونأمل ونود أن نجد حلا مناسبا ضمن إطار هذه الصيغة”.

من جهتها، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي بضرورة استخدام أشكال الحوار القائمة لمناقشة المقترحات الروسية بشأن القضايا الأمنية.

ووفقا لها، ستفعل بلادها ذلك حسب الممارسة المعتادة “مع جميع الشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو”. وقالت: “يمكن حل النزاع حول أوكرانيا بالطرق السياسية وليس العسكرية. أود أن أؤكد أن مصلحة ألمانيا تكمن في تسوية الوضع بالطرق السياسية، ولهذا من المهم أن تتخذ روسيا خطوات نحو وقف التصعيد”.

المصدر: تاس