ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته شبكة العين الإخبارية عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الوفدين الليبي والمصري بالقاهرة لتدارس عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، نقل عن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد قوله: إن خطوة عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا أوشكت على الانتهاء، بعد أن ناقشت اللجنة الفنية الليبية المصرية خطوات التنسيق النهائية لذلك من دون وسطاء أو سماسرة.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة القوى العاملة المصرية يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر ووفق ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، فيما بين العابد أن اللقاء يسهل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة الإعمار.

وأوضح العابد أن هدف منظومة الربط الإلكتروني الجديدة هو العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة، وهي الجهة المخولة بهذا الملف من دون وسطاء مع توفير الحماية اللازمة لهذه العمالة.

وأضاف العابد: إن العمالة المصرية لن تقع في براثن النصب والاحتيال من الشركات الوهمية، خاصة وأن معظمها متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى. لافتًا إلى أن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل.

وبين العابد أن هذا الإطلاق يتم من دون أي مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين مصر وليبيا، فيما شدد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان على أن سفر أي عامل مصري لن يتم إلا من خلال الوزارة، بوصفها المسؤولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال المنظومة المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.

وبين التقرير أن فريق العمل الفني المسؤول عن ملف الربط الإلكتروني من الوزارتين دعا لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه مع العمل وفقًا لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن.

ووفقًا لسعفان ستسهل المنظومة الجديدة التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة في العمل بليبيا ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين في مختلف القطاعات، مؤكدًا متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي.

وأضاف سعفان: إن هذه المتابعة تأتي لمواكبة التطورات وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي وتوفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الاختراق الذي يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة.