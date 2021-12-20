الإمارات العربية – تحدث وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، عن الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين صناديق إماراتية والشركة الروسية “مروحيات روسيا”.

وقال إن الصناديق الإماراتية ليسوا مساهمين في شركة “مروحيات روسيا” بل هم مساهمون بنسبة 50% مع “مروحيات روسيا” في شركة مستقلة لتطوير مروحيات خفيفة من طراز VRT-500 وطائرات بدون طيار VRT-300.

وفي فبراير 2017، تم توقيع اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار لبيع حصة بنسبة 12% في “مروحيات روسيا” إلى كونسورتيوم يضم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومستثمرين عرب.

وفي وقت سابق، أصبح معروفا أن شركة توازن الإماراتية أكملت صفقة للاستحواذ على حصة 50% في مكتب التصميم الروسي VR-Technologies التابع لـ”مروحيات روسيا”، ويقوم المكتب بتطوير مروحيات خفيفة متعددة الأغراض من طرازي VRT-500 وVRT-300.

وفي هذا الصدد أوضح مانتوروف إلى أن المستثمرين من الإمارات خرجوا من “مروحيات روسيا” مقابل الحصول على حصة 50% في مكتب VR-Technologies.

المصدر: تاس