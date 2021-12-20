ليبيا – قال عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم إن المجلس لن يتدخل في الانتخابات، وإن فشلت فسيبحث الأسباب العميقة، ويضع خارطة طريق لعقد توافق حقيقي وواقعي في ليبيا بعد حروب وصراعات وتدخلات خارجية.

دغيم طالب في تصريحاته لمنصة “فواصل” رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح بإنجاز استحقاق الانتخابات في موعده 24 ديسمبر أو إعلان فشله وتحمل المسؤولية هو والسفراء الذين دفعوه للأخطاء وخداع الشعب، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه قد أكد مرارًا أنه لن تنجز انتخابات ولو حتى مجرد استفتاء، في وجود السائح الذي حمله مسؤولية فشلها منذ قرار انتخاب الرئيس سنة 2014 والاستفتاء 2018 واتفاق الغردقة في يناير 2021، والآن انتخابات 24 ديسمبر.

كما اعتبر أنه “على عماد السائح الرحيل بعد هذه الإخفاقات، و10 سنوات من المرتبات الخيالية والميزانيات الضخمة والمنح الخارجية التي لا نعلم عنها شيئًا”.