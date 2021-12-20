إنجلترا – ودع توتنهام، دوري المؤتمر الأوروبي بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي، بخسارة النادي الإنجليزي لمباراته الأخيرة في المجموعة أمام رين بعد إلغاء المواجهة بسبب تفشي فيروس كورونا في توتنهام.

واعتبرت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، توتنهام خاسرا في مباراة رين التي لم تلعب، بنتيجة 0-3، ما يعني أنه خارج البطولة.

وكانت المباراة مقررة في التاسع من ديسمبر الماضي، لكنها ألغيت بسبب وجود 13 إصابة بفيروس كورونا في توتنهام بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.

وكان توتنهام يحتاج للفوز على رين من أجل احتلال المركز الثاني في المجموعة، والتأهل إلى الدور التالي.

ولكن وفقا لقرار “اليويفا”، فإن فيتيسه أرنهيم الهولندي من سيتأهل إلى الدور التالي برصيد 10 نقاط، خلف رين (11 نقطة)، بينما يظل توتنهام ثالثا (7 نقاط).

ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعة إلى دور الـ16 بشكل مباشر، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقا مع الأندية الهابطة من الدوري الأوروبي.

المصدر: وكالات