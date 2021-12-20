رونالدو يتوسط صلاح ومحرز في صراع خاص بين لاعبي الدوري الإنجليزي

رونالدو يتوسط صلاح ومحرز في صراع خاص بين لاعبي الدوري الإنجليزي

إنجلترا – تصدر النجم المصري محمد صلاح، قائمة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تسجيلا للأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.

وذكرت شبكة “سكواكا” للإحصاءات الرياضية، أن النجم المصري يتصدر القائمة برصيد 22 هدفا، متبوعا بمهاجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الـ13 هدفا.

وحل جناح مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز في المركز الثالث برصيد 11 هدفا.

وكان محرز، حقق إنجازا مميزا خلال مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (3-0)، أمس الأحد، بتسجيله الهدف رقم الـ50 له بقميص الفريق السماوي، الذي انضم إليه في العام 2018.

المصدر: “سكواكا”