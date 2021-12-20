ليبيا – حمّل السفير الليبي السابق في المغرب عبد المجيد سيف النصر وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، مسؤولية تراجع العمل الدبلوماسي الخارجي وهلاكه، مؤكدًا أنها ليست أهلًا لتسلّم الخارجية، ومشيرًا إلى أن مهمتها كانت إصلاح الوزارة، إلّا أن تجاهلها لتوصيات المجلس الرئاسي وتبعيتها المطلقة لرئاسة الحكومة حالت دون ذلك.

النصر وفي مداخلة له عبر برنامج “العد العكسي” الذي بث على قناة “ليبيا 218” السبت قال: إن ليبيا اليوم مُقسّمة ومشتتة، وهو ما يفرض على السفراء أن يكونوا على مسافة واحدة من كافة فئات الشعب الليبي، مؤكدًا أن سبب هذا الانقسام هو الطمع بالسلطة، وهو ما جلب التدخل الدولي، وبالتالي تفاقم الأزمة.

وعن دور دول الجوار، أشار النصر إلى أن القوى الدولية فرضت على دول الجوار الليبي عدم التدخل في الملف الليبي، وحجّمت من دورها.

واتهم النصر حكومة الوحدة بالوقوف وراء فشل الاستحقاق الانتخابي، مؤكدًا أنها لم تقُم بما يلزم لإنجاح الانتخابات، وموضحًا أن عدم تفاوض الحكومة مع الميليشيات المسلحة أو محاولة إيقافها أدى إلى تعاظم قوتها وازدياد انتشارها.

وعن مرحلة ما بعد 24 ديسمبر، قال النصر: إن هناك عدة سيناريوهات قد تحصل. مُرجحًا استمرار المجلس الرئاسي في مهامه، وتشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة يجب أن تُشكّل بإشراف مجلس النواب كي تنجح في مهامها.

وختم النصر بالقول: إن رفض الحكومة الحالية تسليم مهامها بتاريخ 24 ديسمبر، هو تمرد صريح على القوانين والاتفاقيات. ونوّه إلى قرب صدور خارطة طريق جديدة عن مجلس النواب بعد جلسته التي ستعقد بتاريخ 27 ديسمبر.