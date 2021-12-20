ليبيا- كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن تطلعات ليبيا إلى وصول إنتاجها النفطي لنحو مليونين و100 ألف برميل يوميًا.

عون أوضح في تصريحات لوكالة أنباء “بلومبيرغ” الأميركية تابعتها صحيفة المرصد أن هذا الأمر سيتم خلال فترة زمنية تتراوح ما بين عامين أو 3، مبينًا أن ليبيا قد تمنح مكافآت لشركات نفطية تفي بتعهداتها لزيادة الإنتاج إلى مليون و400 ألف برميل يوميًا بحلول منتصف العام 2022 ومعاقبة من لا يلتزم.

وتابع عون بالقول: إن الوصول إلى هذا الرقم ممكن إذا تم اعتماد ميزانية معدة للقطاع النفطي، ما يفتح الباب للتمويل مع إمكانية عقد الدولة اتفاقيات خدمات نفطية مع شركات ليبية أو أجنبية لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج، خاصة وأن الأخير يتراوح حاليًا بين مليون و250 ألفُا ومليون و300 ألف برميل يوميًا.

واختتم عون بربط الوصول إلى الإنتاج النفطي لنحو مليونين و100 ألف برميل يوميًا باستقرار الدولة من خلال الانتخابات أو تشكيل الحكومة.