ليبيا- نبهت الخبيرة في الشأن الليبي “كلوديا غازيني” إلى مخاطر المضي في قرار تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد الـ24 من ديسمبر الجاري.

“غازيني” أوضحت في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “آكي” الإيطالية تابعتها صحيفة المرصد أن هذه المخاطر تتمثل في غياب خطة عمل للمستقبل والمخاطرة بحدوث فوضى مؤسساتية، فالوضع قابل للتغير بسرعة، ولا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية الإعلان عن عدم إجراء انتخابات.

واستبعدت “غازيني” خيار العودة للحرب لعدم وجود دعم، لذلك من الأطراف الداخلية والدولية مشيرة إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ستحاول بدء مفاوضات للتوصل لإجماع على خارطة طريق تالية ستكون شاقة في ظل غياب صيغة التفاوض وصعوبة إحياء ملتقى الحوار السياسي بعد تجاهله لشهور.