لمن وجه بوتين قبلاته على الطرف الآخر من الخط؟

لمن وجه بوتين قبلاته على الطرف الآخر من الخط؟

روسيا – أثار فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو ينهي مكالمة هاتفية بعبارة “إلى اللقاء.. قبلاتي لك” التساؤلات، حول الفتاة التي كان يتحدث معها.

الفيديو عرضه التلفزيون الروسي ضمن برنامج ” موسكو- الكرملين – بوتين” الأسبوعي الذي يبث الساعة العاشرة مساء اليوم.

والمعروف أن الرئيس الروسي انفصل عن زوجته لودميلا بوتين عام 2013، ولهما ابنتان ماريا من مواليد 1983، ويكاترينا من مواليد 1985.

وغالبا ما يتحدث بوتين مع ابنتيه عبر الهاتف، كما يتواصل مع السيدة فيرا غوريفيتش، معلمته في المدرسة الثانوية بمدينة بطرسبورغ.

وألفت المعلمة غوريفيتش كتاب مذكرات حول سنوات تعليمها للرئيس الروسي، تحت عنوان: “فلاديمير بوتين: الآباء والأصدقاء والمعلمون”.





وتحيط بالحياة الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هالة من الغموض، حيث أنه نادرا ما يفصح عن علاقاته مع بنتيه وطليقته.

وقال في تعليق سابق أعقب إعلان طلاقه زوجته، “إنهما سيحافظان على علاقات القربى، ويواصلان حبهما لابنتيهما اللتين يعتزان بهما”.

وفسر الزوجان سبب الطلاق بأنهما “يريان بعضهما البعض نادرا جدا في السنوات الأخيرة، كون الرئيس بوتين مشغولا للغاية بحكم عمله” رئيسا للبلاد.





وعلق ديمتري بيسكوف المتحدث الصحفي للكرملين على سؤال حول الحياة الشخصية للرئيس بوتين قائلا: “سئل الرئيس أكثر من مرة عن حياته الشخصية، لكنه فسر الغموض حولها بالضرورات الأمنية، معربا عن رغبته في أن يعيش أفراد أسرته وأقاربه حياتهم الشخصية بصورة طبيعية”.

المصدر: RT