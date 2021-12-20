ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين حصيلة يوم أمس الأحد بتسجيل 592 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 126 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات 13.5 بلغت بالمئة، من أصل 4379 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 793 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 370567 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6167 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5607 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى الذي بلغ 1823248، والمطعمين بالجرعة الثانية 786157.