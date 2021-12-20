أبوظبي – أعلن نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا، وذلك غداة عودته من أبوظبي حيث كان يشارك في دورة استعراضية.

وقال المصنف أولا عالميا سابقا على حسابه في موقع “تويتر”، إن الفحص الذي أجراه عند وصوله إلى إسبانيا أثبت إصابته بكورونا.

وأضاف “أعيش لحظات صعبة لكنني أتمنى أن أتحسن شيئا فشيئا. أنا الآن في طريقي للمنزل وأبلغت كل المخالطين بهذه النتيجة”.

وخسر نادال، المباراتين اللتين خاضهما الأسبوع المنصرم في دورة أبوظبي الاستعراضية ضد البريطاني أندي موراي، والكندي دنيس شابوفالوف، وذلك في أول مشاركة له بعد غياب لأربعة أشهر بسبب إصابة في قدمه.

وتعتبر المشاركة في أبوظبي خطوة مهمة لنادال، الذي أعلن أنه لن يشارك سوى في دورة رسمية واحدة قبل انطلاق بطولة أستراليا في 17 يناير المقبل.

المصدر: وكالات