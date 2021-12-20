كازاخستان – أعلن مركز إدارة الرحلات الفضائية أن المركبة “سويوز إم إس-20” هبطت في سهوب كازاخستان وعلى متنها رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين والسائحان اليابانيان يوساكو ميدزاوا ويوزو هيرانو.

وذكرت مصادر إعلامية أن المركبة هبطت على بعد 148 كيلومترا جنوب غرب مدينة جيزكازغان، وأن جميع افرد طاقمها بحالة جيدة.

وكانت المركبة “سويوز إم إس-20” قد انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية في الساعة 2.50 بتوقيت موسكو، وفي الساعة 5.18 اشتغلت محركاتها الخاصة بالفرملة، وبعد ذلك انفصلت عنها الكبسولة التي تحمل الطاقم ودخلت إلى الغلاف الجوي للأرض، ومن ثم انفتحت مظلة الهبوط الرئيسية للكبسولة.

يذكر أن المركبة “سويوز إم إس-20” كانت قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية يوم 8 ديسمبر الجاري. وكانت هذه أول مركبة فضائية منذ 12 عامًا تنقل سائحين إلى المحطة الدولية وليس سائحا واحدا.

المصدر: نوفوستي