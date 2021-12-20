لبنان – وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

فيما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى أن غوتيريش وصل إلى بيروت في بداية الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى لبنان، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

وكان في استقباله في المطار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب والمبعوثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وفي وقت سابق، أشارت الأمم المتحدة إلى أن زيارة غوتيريش ستكون ذات طابع تضامني في هذه المرحلة “الحرجة التي يمر بها لبنان”.

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن غوتيريش سيلتقي مسؤولين حكوميين، على رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إضافة إلى عدد من القادة الدينيين وممثلين عن المجتمع المدني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام