ليبيا – أصدر مجلس النواب بيانًا في ختام زيارة وفده الذي ترأسه فوزي النويري النائب الأول لرئيس المجلس إلى تركيا تضمن ما تم التوافق عليه مع الأتراك.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار لتوافق وفد المجلس مع مجلس الأمة التركي على فتح مجال الطيران الليبي وشركات الخطوط الليبية من دون استثناء بين مطاري بنينا وإسطنبول الدوليين، وخطوط النقل والشحن البحري المباشر مع الموانئ التجارية في مدينتي طبرق وبنغازي.

وبحسب البيان، تم الاتفاق على إزالة العقبات المختلفة أمام عودة شركة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا والشركات بشكل عام، لاستكمال تنفيذ تعاقداتها السابقة والعمل المشترك على إعادة فتح القنصلية التركية في مدينة بنغازي وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات ومتابعة المكاتب المعتمدة بالخصوص.

وتابع البيان: إن هذا التسهيل يهدف ضمان تخفيض الرسوم على المواطنين والعمل على تخفيف معاناتهم وتخفيف القيود الإجرائية علي الجالية الليبية والطلبة في تركيا وتشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلسي النواب والأمة التركي مع تنفيذ ترتيبات خاصة وخطوات لازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.