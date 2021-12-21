ليبيا – علق عضو مجلس النواب صالح افحيمة على مسألة تأجيل الانتخابات المقررة في الـ 24 ديسمبر الجاري ،محملاً جانبًا كبيرًا من المسؤولية لمفوضية الانتخابات وذلك لعدم إعلانها مبكرًا عن تأجيل الانتخابات رغم تسلمها تقارير عديدة من جهات أمنية وسياسية حول حقيقة الواقع على الأرض، منوهًا إلى أن المفوضية استمرت في تبني موعد الـ24 من ديسمبر والذي لم يتم تحديده بطريقة عملية والتقليل من أي تخوفات حوله.

افحيمة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الإثنين قال: إن هذه السياسة التي اتبعتها المفوضية أسهمت في تسويق الموعد وتشويق الليبيين إليه، دون أن تكون لديها القدرة على إنجاز المراحل الأهم بالعملية الانتخابية وهي إعلان القائمة النهائية للمرشحين، للبدء في مرحلة الدعاية ومن ثم التوجه لعملية التصويت.

وعبر افحيمة عن عدم تفهمه لتلكؤ المفوضية في نشر القائمة النهائية للمرشحين؛ لأن أسماءهم أصبحت معروفة في ضوء قرارات المحاكم الليبية التي قبلت طعونهم، وبالتالي كان يتوجب عليها إعلانها وترك الخيار للشعب في التصويت لمن يريد.

وتابع افحيمة: “الشعب ليس قاصرًا، ويدرك جيدًا أن هناك تجاذبات واستقطابات، في ظل وجود مرشحين يتمتعون بشعبية واضحة، وآخرين يزعجهم ذلك ويسعون لإقصاء منافسيهم”.

وذهب افحيمة إلى أن التأجيل قد يكون هدفه الرئيس إتاحة الوقت لإقصاء من يحظون بقدر واضح من الشعبية، وليس عبر طرق قانونية، وهو الأمر الذي سيضاعف الشكوك بمصداقية المفوضية أي كان موعد الانتخابات مستقبلًا.

وأشار افحيمة إلى أن الارتباط القانوني والسياسي ما بين الانتخابات التشريعية والرئاسية سيزيد من حالة الاحتقان الشعبي جراء تأجيل الأخيرة، موضحًا أن الجميع يعرف أن هناك أطرافًا سياسية لن تسمح بتمرير أو تقديم الانتخابات البرلمانية، ما يصعب الأمر على المواطن الذي يريد أن يستشعر بالأمل في حلحلة الوضع السياسي.