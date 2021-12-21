ليبيا – أكد الناطق باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الانتخابات في ليبيا في أي وقت تجرى، ولكن من الأفضل احترام موعد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري ثم الانتخابات التشريعية مطلع العام المقبل.

ستانو وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية قال: “لا يعود لنا التعليق على إمكانية تأجيل الانتخابات في ليبيا”، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يدعم إجراء انتخابات حرة وشفافة باعتبارها خطوة مهمة في العملية السياسية التي ينبغي أن تقود لحل الأزمة الليبية.

وأضاف ستانو: “ندعم كل المؤسسات الليبية التي تعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية ومن ثم الانتخابات التشريعية. وقد أرسل الاتحاد الأوروبي فريقًا صغيرًا من الخبراء وتم نشرهم بالفعل في طرابلس”.