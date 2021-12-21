المغرب – أعلن “الجيش الصحراوي” التابع لجبهة البوليساريو أنه شن هجمات جديدة على تجمعات القوات المغربية.

وقال “الجيش الصحراوي” إنه نفذ هجمات مركزة استهدفت تخندقات القوات المغربية بقطاعات حوزة وأوسرد والمحبس.

وجاء في البيان العسكري، أن وحدات “الجيش الصحراوي” شددت قصفها على تخندقات القوات المغربية بمنطقتي تاركانت وروس أربيب الكاعة ولكطيطيرة بقطاع حوزة، فيما استهدفت مفارز أخرى في منطقتي شمال وجنوب اعظيم أم الجلود وأعظيم أم جلود بقطاع أوسرد.

وذكر في البيان أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من قاعدة تم استهدافها.

وأضاف أن مفارز أخرى قصفت مقر قيادة فيلق المغربي الثالث والأربعين بمنطقة اميطير لمخينزة بقطاع المحبس.

وأكدت وحدات “الجيش الصحراوي” مواصلة هجماتها على القوات المغربية على طول الجدار العازل.

المصدر: الإذاعة الجزائرية الرسمية