ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة على أنه ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي أن يقرر موعد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

الخوجة قالت في تصريح لمنصة”فواصل” إنه إذا كان ثمة موعد آخر للانتخابات فمفوضية الانتخابات هي الجهة المنفذة ولها رأي في الأمر، كونها تعلم إمكانية تنفيذها لهذا الأمر من عدمه.

وشددت على أنه لن يحدث فراغ في السلطة التنفيذية؛ لأن البرلمان جاهز لتكوين حكومة جديدة ومنحها الثقة.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة ستكون مهامها المضي بالمشهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية بدعمها وتمويلها للمفوضية وتذليل العقبات أمامها للقيام بمهامها.

كما تابعت: “المستشار عقيلة صالح سيعود إلى عمله بعد أن امتثل للمادة 12، خاصة في ظل وجود مؤشرات لعدم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”.

ولفتت إلى أن الجلسة القادمة ستكون بتاريخ 27 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يترأسها عقيلة صالح، وستبحث خارطة الطريق ما بعد 24 ديسمبر.