ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن ليبيا تعتبر في نهاية الموجة الثالثة من كورونا، معربًا عن تخوفه من دخول الموجة الرابعة الخاصة بالمتحور أوميكرون.

السائح وفي مقابلة خاصة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أكد أنه لم تسجل أي حالة موجبة بمتحور أوميكرون حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجرعة التعزيزية الثالثة متاحة لمن تجاوزت أعمارهم الـخمسين عامًا في البلاد ومن لديهم أمراض مزمنة إضافة إلى عناصر الكوادر الطبية.

وحول مخزون مشغلات الاختبار قال السائح: إن مخزون المشغلات الحالي يكفي من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع،موضحًا أن وزارة الصحة تسعى لتوريد كميات كافية.

وأشار إلى أنهم لم يعتمدوا أي مختبر خاص لإجراء مسحات فيروس كورونا، مؤكدًا تعميمهم على كل المنافذ باعتماد المختبرات الرسمية فقط.

السائح أوضح أن الانخفاض في أعداد المصابين غير حقيقي بسبب نقص المشغلات وقرب انتهاء المخزون وأنه مع بداية العام المقبل، سيفرض أخذ اللقاح على كافة المسافرين؛ مبينًا أنه ستصل الأسبوع المقبل للبلاد مليون جرعة من لقاح فايزر وفي الشهر المقبل ستصل نفس الكمية.