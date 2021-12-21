ليبيا – بحث رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح مع سفيرة كندا في ليبيا “إيزابيل سافارد” مستجدات العملية الانتخابية وآخر تطورات المشهد السياسي محليًا ودوليًا.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن مفوضية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أطلع السايح “سافارد” على مستوى جاهزية مفوضية الانتخابات واستعدادها لإنجاز الاستحقاقات القادمة وضمان نزاهتها وشفافيتها، فيما شددت السفيرة على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة.

وأعربت “سافارد” عن استعداد حكومة بلادها لدعم الشعب الليبي لإنجاز الانتخابات المقبلة، مثمنة جهود المفوضية الساعية لتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولة ديمقراطية لتتخذ من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع سبيلًا بهدف تحقيق كل هذه الطموحات.