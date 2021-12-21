السودان.. البرهان يؤكد دعمه لحمدوك في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية

السودان.. البرهان يؤكد دعمه لحمدوك في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية

السودان – أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان عن دعمه لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن الفريق الأول ركن البرهان قوله إن “ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر تم بالتنسيق بينه وبين حمدوك”.

وأعرب عن دعمه دعمه الكامل لحمدوك حتى يضطلع بدوره في تشكيل الحكومة.

وأكد التزامه بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية.

وفي 21 نوفمبر الماضي وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يعيد الأخير رئيسا لحكومة كفاءات، ويقضي بتعديل الوثيقة الدستورية والإفراج عن المعتقلين.

المصدر: “سونا” + RT