ليبيا – نفى عضو مجلس النواب الهادي الصغير ما يتم تداوله حول أن البعثة الأممية هي التي فرضت تأجيل الانتخابات على المشهد بل هي تركت الخيار للشعب الليبي والأجسام التي انتخبها الشعب المسؤولة أمام الليبيين بحسب قوله.

الصغير أشار خلال مداخلة عبر برنامج”الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه كل أنظار الليبيين تتجه لمجلس النواب فالمفوضية قدمت العوائق التي تمنعها من إجراء الانتخابات والبرلمان عليه دراستها جيداً وإن كان هناك بعض القوانين تحتاج لتعديل سيعدلها فلا يمكن أن يتخلى عن دوره السياسي والتنفيذي.

وتابع:” في 24 ديسمبر انتهت الحكومة بحكم القانون وغير أن مجلس النواب سحب منها الثقة إلا أنها لا زالت تمارس عملها. لا بد من مجلس النواب أن يعلن في جلسته القادمة عن باب الترشح لرئيس حكومة جديد يتقدم لمجلس النواب”.

وأضاف:”المفوضية غير قادرة على أن تعلن انه لن يكون هناك انتخابات في ليبيا لأن لديها بعض الملاحظات لا بد لمجلس النواب أن يقف عليها اما أن يعطي الأذن للمفوضية بتحديد موعد آخر للانتخابات أو إذا كان هناك تعديل تطلبه المفوضية والأجهزة الأمنية، كنائب في البرلمان لا بد لمجلس النواب ان يتحمل مسؤوليته ولا بد ان يعلن التأجيل”.

وأكد على أهمية التوجه لانتخابات صحيحة ونزيهة لا يعترض عليها أحد والكل يقبل بصناديق الاقتراع، معتبراً أن وجود الدبيبة في العملية الانتخابية كان معرقل لاستمرارها.

كما أردف:”لو رفض الدبيبة هذه الحكومة الجديدة، الشارع الليبي والمواطنين سيخرجون للميادين فهم يريدون حكومة جديدة ويغلقون المقار الحكومية وينفذون اعتصام ويعاونونا بقرار مجلس النواب”.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

س/ نحن على بعد 4 أيام من التاريخ المفترض للانتخابات أستطيع أقول أنها لن تحدث ما الذي حدث؟

كل العالم والشعب الليبي كان ينتظر أن يكون يوم 24 من ديسمبر حدث تاريخي وهو انتخابات رئاسية ومن ثم انتخابات برلمانية ولكن ما حصل تأخر في الإعلان الأسماء المرشحين للرئاسة المرحلة الثانية نظراً لتداخل أشياء كثيرة ومنها امني وسياسية وأدت للتأخر في إعلان هذه النتائج، بالتالي شكل مجلس النواب لجنة نيابية من خمس أعضاء الداخلية والدفاع والعدل والمصالحة الوطنية واللجنة التشريعية وهذه اللجنة باشرت عملها وانتقلنا للمفوضية العليا للانتخابات وأجرينا معها لقاءات ووعدت أنها ستقدم تقارير لهذه اللجنة وجلسنا مع المجلس الأعلى القضاء والأعضاء.

س/ هذه فيها خلاف بمعنى أن فوزي النويري رئيس مجلس لنواب المكلف يعلن استمراره باعترافه بالحافي رئيس للمجلس الأعلى للقضاء مشكلة جديدة؟

لا أعلم ان كان هناك إجراء من هذا النوع ولكن اعلم ان هذا قانون وإذا حصل وان هناك اعتراض القانون لا تغيره رسالة ولا قرار بل تغير من خلال جلسة لمجلس النواب وجلسنا مع الأعضاء وتحدثنا معهم ولا أحد معترض على القانون وكانوا مرحبين به بناء على كتاب منهم يوم 8 ديسمبر وموجه لمجلس النواب بالإسراع في إخراج القانون والذي صوت عليه يوم 20 – 8-2019 وبحضور عقيلة صالح.

الأمور السياسية أن هناك ناس معترضين على بعض لشخصيات التي القضاء أرجعها للسباق الرئاسي في مختلف المحاكم ولا احد يستطيع الاعتراض على القضاء الليبي لأنه نزيه ومحاكم نزيهة وأصدرت قراراتها بناء على قوانين وإجراءات موجودة أمامها وتحدث السائح عن الجانب الفني والذي بالفعل دعم المادي موجود ولم يتحدث ويقول أنا جاهز للانتخابات من الناحية الفنية وترك الجانب الأمني والقضائي والسياسي وهذه أربع لا بد أن تكون متزامنة، الجانب السياسي والأمني شق واحد والمفوضية تم اقتحام خمس مراكز انتخابية وتم سرقة بعض البطاقات الناخبين أين ستذهب ولمن سيصوت بها هؤلاء؟.

س/ هل تحدث السائح عن تهديدات أكبر من التي رأيناها على الأرض في تقريره؟

لا أريد التحدث عنه بالمجمل لأني مؤتمن أن أقدمه لأعضاء مجلس النواب، تعرض السايح خلال خروجه من المجلس الأعلى للقضاء للتهجم على مركبته وتكسير الزجاج وهذا موثق! لمنعه من اخراج القائمة النهائية للمترشحين، لا نريد أن نترك السائح يواجه هذا الكم الهائل لوحده لأننا نريد أن نجري انتخابات رئاسية ونيابية كل الأطراف تقبل بها وبنتائجها.

أؤكد أن في تقرير عماد السائح لم يكتب انه تعرض للتهديد ولكنه أخبرنا في ذلك شفهياً هو مستعد كما مات الليبيين من اجل ليبيا أن يموت من اجلها، لا إشكالية وبالتالي هو لماذا نأى بنفسه عن كتابة هذا في تقريره لأنه ما يسري على الليبيين يسري عليه وهو ذهب لأبعد من ذلك، عندنا تقارير أمنية ومن الأعلى للقضاء والمفوضية العليا للانتخابات مجتمعة لا بد أن تعرض على مجلس النواب ولا بد للمجلس أن يتحمل مسؤوليته.

طيلة الخمس سنوات كان الليبيين لا يجلسون مع بعضهم والآن نحن نجلس وبالأمس كنت في طرابلس واليوم في بنغازي ونتحدث مع الجماعات المسلحة التي في طرابلس والآن نتحدث مع القيادة العامة في بنغازي! التقيت بمجموعة مما يسموا بالتشكيلات المسلحة وهم على استعداد ليؤمنوا هذه الانتخابات، لا أتحدث أن الخلل في العاصمة فقط لا بد أن تكون هناك شراكة أمنية كاملة ما بين الجيش والشرطة، الآن رئيس الحكومة التي تريد أن تؤمنه على الانتخابات هو بنفسه مرشح!

س/ فيمن يتحدث ان هناك بعض الدول النافذة في المشهد الليبي لم يعجبها ترشح بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية لذلك وضعت فيتو وأدت لمنع إجراء الانتخابات هل تتفق مع هذا الحديث؟

لا اتفق مع هذا الحديث بما إني قريب من الوضع السياسي وقريب من المفوضية واطلعت على التقارير وكنت في لقاء مع ستيفاني في طرابلس وتحدثنا في هذا الجانب وأن كان هناك احد من الليبيين قال إن البعثة الأممية هي التي فرضت تأجيل الانتخابات هذا غير صحيح بل تركته للشعب الليبي وهو حر والأجسام التي انتخبها الشعب الليبي هي مسؤولة أمام الليبيين وأنا اقول ان الليبيين كل أنظارهم تتجه لمجلس النواب وأنا لا أتنصل من مسؤوليتي ولا بد أن يكون هناك موقف يوم 27 أما 25 و24 قلنا أن الانتخابات لن تكون لأن هناك إشكالية أمنية قضائية أمنية لدى المفوضية لذلك لن تكون هناك انتخابات يوم 24 وهذا اتفقنا عليه ولكن ما بعد هذا التاريخ متى ستكون الانتخابات هل بعد أسبوعين او شهر؟ المفوضية قدمت العوائق التي تمنعه من إجراء الانتخابات ومجلس النواب عليه أن يدرسه دراسة جيدة وإن كان هناك بعض القوانين تريد التعديل ليعدلها مجلس النواب لا يمكن أن يتخلى عن دوره السياسي والتنفيذي الآن 24 انتهت الحكومة بحكم القانون وغير أن مجلس النواب سحب منها الثقة إلا أنها لا زالت تمارس عملها. لا بد من مجلس النواب أن يعلن في جلسته القادمة عن باب الترشح لرئيس حكومة جديد يتقدم لمجلس النواب.

س/ هل لك أن توضح لنا ما المقصود بالعراقيل القانونية؟

السايح رئيس المفوضية قدم ثلاث مرات تعديلات في القوانين وللأسف نحن لم نتعاطى وكل ما قدمه السائح أعطيناه له كان لنا دور في القوانين، دافعت عن وجهة نظر السائح لأنه قريب من المشهد ويعرف مكامن الخلل ومن حق زملائي أن يعترضوا لأنه طلب قانون يريد صلاحيات كاملة في هذه القوانين، لا يمكن أن يعطى الحق التشريعي لمجلس النواب للمفوضية، ربما الأحكام التي صدرت من القضاء استندت على هذه القوانين ووجدت ثغرات كبيرة للأحكام.

س/ لماذا لم يقولها صراحة؟ هل يمكن أن نقول إن هناك أطراف أخرى توجه تهديداتها للمفوضية ولم يعجبها الحكم الصادر للمرشحين الرئاسيين وأبرزهم سيف القذافي عن محكمة سبها؟

السائح ومجلس النواب ولا هادي الصغير لا يمكن أن يوجه الأنظار لشخص واحد، هذا مواطن ليبي بحكم القانون تقدم للمفوضية والانتخابات وطعنت فيه المفوضية وصدر له حكم قضائي مثله مثل أي شخص آخر من المترشحين! لا نصدر قوانين لاستبعاد شخص بعينه، القانون المادة 12 كانت موضوعه مباشرة ضد خليفة حفتر ويجب ان يستقيل وحاولنا ان نعدل حتى لا نقصي أي شخص من المشهد السياسي، نحن مؤتمنين ألا نقصي أحد ربما يكون هناك قصور يجب أن يخرج مجلس النواب ويتحدث.

س/ ممن المفترض ان يخرج علينا اليوم ويعلن تأجيل الانتخابات؟

بحكم القانون المفوضية العليا للانتخابات وإذا تعذر على المفوضية ولديها أسباب تتجه لمجلس النواب والحقيقة ان المفوضية غير قادرة على ان تعلن انه لن يكون هناك انتخابات في ليبيا لان لديها بعض الملاحظات لا بد لمجلس النواب ان يقف عليها أما أن يعطي الأذن للمفوضية بتحديد موعد آخر للانتخابات أو إذا كان هناك تعديل تطلبه المفوضية والأجهزة الأمنية، كنائب في البرلمان لا بد لمجلس النواب ان يتحمل مسؤوليته ولا بد ان يعلن التأجيل.

نريد أن نذهب لانتخابات صحيحة ونزيهة لا يعترض عليها احد والكل يقبل بصناديق الاقتراع، الانتخابات لن تكون في موعدها هل مجلس النواب هو من عرقل الانتخابات في 24؟.

وجود الدبيبة في العملية الانتخابية كان معرقل لاستمرار العملية الانتخابية لأنه وقع على تعهد أمام البعثة أنه لن يدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة والأعضاء الذين في لجنة الحوار وقعوا على تعهدات، أنا بالأمس كنت مع ستيفاني وقلت أنا كمواطن ليبي ولست كنائب في البرلمان فقدت المصداقية بالبعثة الأممية وأنت الحكم ما بيني وبين الدبيبة وقع لكي وقال لا يمكن أن ادخل الانتخابات وقد دخل بها، قالت هو تعهد أمامي وأمام البعثة لكني لا استطيع أن افرض عليه وأخرجه من الانتخابات، الليبيين هم من يخرجوه وأتكلم عن إرادة ليبيا. والشهادات المزورة قال عندكم قضاء هل حكم في هذه الشهادات المزورة أنها مزورة؟ هل هناك احد المترشحين الذين ينافسون الدبيبة رفع شكوى.

لسنا نحن من قدم هذا المشروع بل المجلس الأعلى للقضاء هم من قدموا المشروع “رقم 11 لسنة 2021 ” لمجلس النواب ولدينا بالدليل وأصدرنا القانون في 2019. القضاء لم ينقسم إطلاقاً، السائح لم يقدم مقترح لإطار زمني تزاح لها الانتخابات بل قدم عوائق من الناحية الإجرائية وليست الفنية.

س/ هناك حديث أن السائح طلب منكم في إطار التعديلات التي طلبها رفع درجات التقاضي والطعون؟

لا لم يطلب ذلك ولا يوجد درجة ثالثة في الطعون وناقشت هذا مع القضاء.

س/ ما السيناريوهات القادمة وما المتوقع من جلسة 27 لمجلس النواب هل نتوقع ان تخرج حكومة جديدة بدل حكومة الدبيبة؟

أنا في مقترحنا الذي سنقدمه لمجلس النواب الشيء الرئيسي والثابت أن يوم 27 لابد لمجلس النواب وأؤكد انه سيعلن من خلال تواصلي مع أعضاء مجلس النواب، اغلب أعضاء مجلس النواب متوجهين أنهم سيفتحون باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة وممكن تعطى لهم مهلة ولكن لا بد من وجود حكومة جديدة بشرط ان يكون النصاب اللازم لاعتماد الحكومة في 88 نائب ولا بد أن يكونوا موجودين.

لو رفض الدبيبة هذه الحكومة الجديدة، الشارع الليبي والمواطنين يخرجوا فهم يريدون حكومة جديدة ويغلقون المقار الحكومية وينفذون اعتصام ويعاونونا بقرار مجلس النواب.