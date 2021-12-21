ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن كل نائب يمثل نفسه ولا يمثل البرلمان، وأن تمثيل المجلس يكون عبر المجلس مجتمعًا.

العباني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين، أضاف أن المجلس هو السلطة التشريعية والشرعية في ليبيا، وأنه حتى الآن ليست هناك أي مقترحات جديدة.

وأوضح أن المجلس أصدر قانون القانون رقم 1 لعام 2021 الانتخابات وأتم التعديلات التي طلبتها المفوضية التي أسست بالقانون رقم 8 لعام 2016، وأنها المعنية بالجوانب الفنية لإجراء الانتخابات، ويقع عليها تنفيذ ما أصدره المجلس، حسب المادتين 16، و32 من القانون رقم 1 لعام 2021، إذ نصتا على أن تقوم المفوضية باقتراح بوم البدء في الانتخابات واليوم الأول للجولة الأولى والثانية ويقرر البرلمان ذلك، إلا أنها لم تقدم أي مقترحات حتى الآن.

وطالب العباني المفوضية العليا للانتخابات بالابتعاد عن السياسة والالتزام بالجوانب الفنية.

وفيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور، أوضح أن الأمر يحتاج لبيئة هادئة ومناسبة لإنتاج دستور متوافق عليه، وأن الأوضاع في ليبيا صعبة في الوقت الراهن نظرًا للتجاذبات والخلافات الحاصلة قد لا تسمح بالإجراء إلا أنها ليست مستحيلة.

وأشار إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في 2011 كفيل كقاعدة دستورية بإجراء الانتخابات على أساسه وعبر القوانين الخاصة بالانتخابات.