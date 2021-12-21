ليبيا – رأت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي أنه وفي حال عدم إعلان مفوضية الانتخابات عن تأجيل الانتخابات، فإن ذلك يعتبر انقلابًا على الأرادة الشعبية وارتهان للأجسام المنتهية الصلاحية.

أم العز الفارسي وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت: “إذا لم تعلن المفوضية عن تأجيل بمدة محددة لإعلان قوائم المترشحين، وعن موعد محدد للبدء في العملية الإنتخابية، فلن نقول أن هذا انقلاب على الإرادة الشعبية فقط، بل ارتهان كلي للأجسام المنتهية الصلاحية، والتابعة لأسيادها في العواصم الخارجية، وفساد في كل مؤسسات الدولة”.

وأضافت: “لن نعفي منه حتى المؤسسة القضائية، التي كنا نكن لها الاحترام”.