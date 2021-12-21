سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تعيين المنتج المغربي العالمي نادر خياط المعروف بـ”ريدوان”، مديرا تنفيذيا مسؤولا عن الإنتاج الفني وخدمات الترفيه داخل الاتحاد.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر التعيين مرفقا بصورة للمنتج المغربي إلى جانب رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، وكتب: “ينضم المنتج والحائز على عدة جوائز ريدوان إلى فيفا كمدير تنفيذي للترفيه الإبداعي. أوقات ممتعة لتوحيد الجهود وتقديم ترفيه مبتكر لمشجعينا. نتشارك معا الرؤية المتمثلة في جعل كرة القدم عالمية. سيكون هناك المزيد في العام الجديد!”.

ومن جانبه، أعاد “ريدوان” نشر تدوينة الفيفا وأرفقها بتعليق: “فخور جدا بالانضمام إلى فريق فيفا بصفتي مديرا تنفيذيا للترفيه الإبداعي.. قصة جديدة بدأت اليوم”.

تجدر الإشارة إلى أن “ريدوان” كان قد أنتج العديد من الأغاني المتعلقة بعالم الرياضة، خاصة في مجال كرة القدم، أبرزها الأغنية الشهيرة الخاصة بنادي ريال مدريد.

المصدر: “فيفا”