ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء حصيلة يوم أمس الإثنين بتسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 124 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات 12.2 بلغت بالمائة، من أصل 4438 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 618 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 371185 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6084 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5615 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1826165 ، والمطعمين بالجرعة الثانية 792527.