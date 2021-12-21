ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب فتحي المريمي إن هناك بعض العراقيل والصعوبات التي واجهت المفوضية أعاقت إجراء الاستحقاق في موعده، مشيرًا إلى أن المفوضية تقدمت بمذكرة إلى اللجنة مشكلة من مجلس النواب الليبي، شرحت خلالها كل تلك الأسباب، وسيتم عرض تلك المذكرة في اجتماع مجلس النواب المقبل.

المريمي وفي تصريحات خاصة لموقع “الرؤية” أمس الإثنين، أوضح أن الموعد الجديد للانتخابات سيعلن من قِبل المفوضية، حسب الاستعدادات النهائية لها، وأن مجلس النواب سيقر هذا من خلال قرار أو قانون يصدر في هذا الشأن.

ولفت المريمي إلى أنه سيتم تذليل العراقيل والصعوبات أمام المفوضية حتى تجرى العملية الانتخابية في مدة قريبة مقبلة.