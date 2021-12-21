ليبيا – كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب احتمالية التشاور حول سيناريو آخر لا يتضمن تحديد الموعد الجديد للانتخابات.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين قال: إن مجلس الدولة الاستشاري وجماعة الإخوان يريدون تفصيل قانون لإقصاء شخصيات بعينها من الانتخابات الرئاسية، في حين أن القانون الصادر من البرلمان يسمح بترشح الجميع.

وبشأن احتمالية التوافق بين البرلمان و مجلس الدولة على قاعدة دستورية أو صيغة أخرى للقانون، أوضح الميهوب أن البرلمان لن يمرر الصيغة التي يريدها مجلس الدولة، ولن يتراجع عن القانون الصادر منه بشأن الانتخابات الرئاسية.

وبين الميهوب أن السيناريو المحتمل طرحه للتشاور خلال الأيام المقبلة، يتضمن تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري لتعديل بعض نصوص مشروع الدستور ومن ثم طرحه للاستفتاء عليه، على أن يتم بعد ذلك تحديد موعد الانتخابات بناء على الدستور حال التصويت عليه.

وأشار إلى أن العديد من النواب يتفقون حول هذا الأمر في الوقت الراهن، في ظل استبعاد التوافق بين مجلسي الدولة والبرلمان.

وبشأن التخوفات المرتبطة بالعودة للفوضى مرة أخرى، شدد الميهوب على أن القوات المسلحة لن تقوم بأي عمليات ما لم تكن البداية من الطرف الأخر، وأن هناك رغبة للانتقال عبر عملية سياسية سلمية سلسة.