أبوظبي – بحث وزير العدل الإماراتي سلطان بن عواد النعيمي مع النائب العام الروسي إيغور كراسنوف والوفد المرافق له في أبو ظبي اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وأشاد النعيمي بالتعاون الثنائي مع روسيا وحرص البلدين على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، في إطار تنفيذ الاتفاقيات السارية بين البلدين في مجال تسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

وأكد أهمية تبادل الخبرات بين البلدين وتحقيق الرؤية المشتركة تجاه المساعدة في الإجراءات التي تسهم في تحقيق العدالة.

من جانبه، أشاد كراسنوف بعمق العلاقات الثنائية في مجال التعاون القانوني والقضائي، وقال إن العلاقات مع الإمارات متينة وقوية ومعززة بالاتفاقيات الموقعة في المجالات القانونية والقضائية والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات