ليبيا – كشف الناطق باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر أن هناك لقاء مرتقبا بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لبحث حلحلة الانسداد السياسي الراهن خاصة في موضوع الانتخابات.

عبد الناصر قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “هناك لقاء مرتقب بين المشري وصالح وسيتمحور بصفة عامة حول الانسداد السياسي الحاصل وكيفية حلحلته واتخاذ خطوات بعدما تيقن أن العملية الانتخابية بكل تأكيد ستتأجل، ومنتظر فقط إعلان مجلس النواب أو المفوضية”.

وأضاف: “الملفات المطروحة هي حلحلة هذا الانسداد ومجلس الدولة سيطرح بعض النقاط من مبادرته منها أن تكون الانتخابات البرلمانية أولًا، ثم فتح ملف الدستور وفتح مسودة الدستور التي أحضرتها هيئة صياغة الدستور وربما تعديلها أو اعتمادها كما هي من قبل مجلس النواب الجديد”.

كما تابع: “إذا نص الدستور على أن يكون نظام الحكم في ليبيا رئاسيا تجري انتخابات رئاسية على أساس هذا الدستور وتكون ليبيا وصلت لمرحلة الاستقرار الدائم وهناك دستور تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي”.