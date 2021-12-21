ليبيا – قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إن ليبيا ما زالت تواجه مخاطر اندلاع الحرب الأهلية مجددًا في حال انهيار العملية الانتخابية دون حلول واضحة.

بالعون أشارت في تصريح لقناة “فبراير” إلى أنه من المرجح أن تستغل بعض الأطراف المحلية المعرقلة نبأ التأجيل لزعزعة الأمن والاستقرار في عدة مناطق، فضلًا عن حالة عدم الرضا الإقليمية والدولية عن بعض المترشحين للرئاسة.

ونوّهت إلى أنه بحسب التسريبات، فقد أصدرت ستيفاني وليامز تعليمات للمفوضية العليا للانتخابات ولرئاسة مجلس النواب بضرورة التحضير لإعلان تأجيل الانتخابات مدة ما بين 90 إلى 120 يومًا من تاريخ 24 ديسمبر.

ورأت أن طلب التأجيل يأتي لإعطاء الوقت الكافي لرئيس المفوضية عماد السايح لاستبعاد كل من سيف الإسلام وعبد الحميد الدبيبة.

كما أكدت على أن المجتمع الدولي لا يملك رؤية موحدة تجاه الأزمة الليبية وسط الانقسام الحاد المستمر بسبب أسماء المترشحين.

وتابعت: “بريطانيا تريد إلغاء الانتخابات الرئاسية والإبقاء على البرلمانية فقط، بينما تتوافق كل من باريس وواشنطن على إجراء انتخابات شاملة برلمانية ورئاسية متزامنة قبل منتصف العام القادم، أما روسيا فلا ترى أي أهمية للعملية الانتخابية دون مشاركة سيف الإسلام”.