بورصة موسكو والأوروبية تصعد بعد عمليات بيع مكثفة في جلسة سابقة

بورصة موسكو والأوروبية تصعد بعد عمليات بيع مكثفة في جلسة سابقة

موسكو – صعدت بورصة موسكو وأسواق الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة بسبب انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وصعد مؤشرا بورصة موسكو، اليوم وارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.48% إلى 3686.3 نقطة.

فيما صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.91% إلى 1571.17 نقطة، وفقا لبيانات البورصة.

وفي أوروبا زاد المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.9%، بحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، وقادت أسهم قطاعات التعدين والنفط المكاسب على خلفية ارتفاع أسعار النحاس والنفط مع تحسن طفيف في الإقبال على المخاطر.

المصدر: RT + رويترز