سوريا – اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أن أطراف النزاع في سوريا وقعوا في “مأزق استراتيجي” منذ 21 شهرا.

وقال بيدرسن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، إن “جميع الأطراف باتت في مأزق استراتيجي على الأرض، وهذا يستمر لـ21 شهرا. ولا تحدث هناك أي تغيرات على الأرض”.

وتابع: “هذا يدل بوضوح على أن أيا من اللاعبين أو تحالفاتهم لا يستطيع حسم النزاع، وأن الحل العسكري يبقى وهميا”.

وأكد بيدرسن على أهمية جهود التسوية الدبلوماسية للأزمة السورية، مضيفا أنه يعتزم مواصلة المشاورات مع الأطراف في جنيف مطلع العام المقبل، والعمل على تنظيم لقاء جديد للجنة الدستورية السورية، لم يحدد موعده بعد.

المصدر: تاس