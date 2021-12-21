ليبيا – أجرى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، لقاء مع مندوب تونس الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد بن يوسف في العاصمة المصرية القاهرة.

اللقاء استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمندوب العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية ما بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المشترك فى شتى المجالات، والارتقاء به إلى مستويات أرحب، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون بما يلبى طموحات وتطلعات البلدين الجارين، وبما يعود بالنفع والخير على الشعبين.