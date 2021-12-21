ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن مهمة ستيفاني وليامز الحالية تختلف عن مهمتها السابقة، فهي الآن مسؤولة أمام الأمين العام للأمم المتحدة، ولن تقدم تقريرها أمام مجلس الأمن والأعضاء الدائمين.

دبرز أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “المهمة تختلف كثيرًا، خاصة أنه في الداخل هناك مطالب عادلة قيلت لها من خلال جولاتها المكوكية التي أجرتها من بنغازي ومصراتة وسرت، قيل لها كلام كثير وحملت حتى المسؤولية في الـ 75 الذين أتت بهم، التقت في القضاء والمجلس الرئاسي والمفوضية والمنفي والحكومة وتحولت لمصراته وقيل لها كلام كبير وكذلك لسرت”.

وتابع: “المشهد كان مشهد انتخابات، ولكن الأمور اختلفت، أتوقع أن الأمور سترجع للمجلسين؛ لأنه كمجلس الدولة وإذا تكلمنا بصراحة يقولون هؤلاء حريصون على البقاء. وقلنا أن النصوص واضحة وأنتم تنتقون منها ما يعجبكم، ستيفاني وليامز صدر عنها كلام مفاده: أننا مفروض استمعنا لرأي مجلس الدولة”.

كما أردف: “قدرنا أن عقيلة صالح يترأس مجلس النواب وهو مخادع كاذب كما وُصف، والطامة أن نصوص الاتفاق السياسي مبنية على الشراكة والتوافق، لكن قدرنا أن هناك شخصًا مهيمنًا على مجلس النواب بهذه الطريقة ولا حل معه، المشري عنده أخطاء قاتلة. وأعتقد أن خالد المشري وعقيلة صالح لن يلتقوا؛ لأن خالد إخوان ومن هذه القصة”، بحسب قوله.

وحول دور المجلس الرئاسي مما يحصل الآن في ليبيا، أكد على أن الانتخابات والتوافق عليها تبقى حصرية للمجلسين والرئاسي لن يكون مؤثرًا في المشهد طالما البلاد متورطة في مجلس النواب.