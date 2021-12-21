ليبيا – أكد عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم على أن القيام بإجراء الانتخابات أو إعلان فشل المفوضية منوط بالمفوضية نفسها، ومجلس النواب ليس له علاقة، فهو سينتظر يوم 24 من ديسمبر ومن ثم سيعقد جلسة بعدها ليتخذ الإجراءات المناسبة ومعالجات عميقة للأسباب التي منعت إجراء الانتخابات بعد تقييم التقرير التي أعدته اللجنة المكلفة.

دغيم قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد: على المفوضية أن تعلن إجراء الانتخابات يوم 24 من ديسمبر أو تعلن فشلها بذلك، وبعد ذلك يقوم مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أسباب عدم إمكانية إنجاز الانتخابات.

وتابع: “عماد السايح والسفراء الداعمين له طمئنوا الشعب وخدعوه إن هناك إمكانية لإجراء الانتخابات وفق القوانين الصادرة عن مجلس النواب ولم يعترض السايح على ذلك، وأكد أمكانية ذلك، وأن الأمور ستسير وإلى آخره. مجلس النواب أحال التشريعات وقبلها السايح ولم يعترض عليها وطمأن وخدع الشعب، والآن عليه أن يجري الانتخابات أو يعلن فشله ويذكر الأسباب لماذا فشلت؟ نبهت كثيرًا أنه لا يمكن إجراء الانتخابات أو الاستفتاء أو غيرها بوجود السايح لأن هذه ليست التجربة الأولى”.

وبشأن ما تم التوقيع عليه من قبل الـ 70 الموقعين بعدم الإعلان عن القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية وتحذير السايح من هذا الإعلان لحين انتهاء المسائلة علق قائلًا: “السايح عقب بشكل رسمي أنه لم يستلم أي شيء وأنه لن يحضر ولم يتم استدعاؤه لهذه الجلسة واستمر في عمله، ولم يذكر أنه استجاب أو تلقى شيئًا رسميًا، بعيدًا عن إلقاء اللوم واضح أن السائح لعب لعبة السفراء وراهن عليهم، لكنه في الآخر فاشل وفشل في إجراء الانتخابات، السايح كان عليه أن يستقيل ويقول إنه ما دام لم تقبل ملاحظته لن يستطيع إنجاز الانتخابات، لكنه طمأن الشعب الليبي وخدعه بإمكانية اجراء الانتخابات لآخر لحظة”.

واعتقد أن العملية الانتخابية ولدت ميتة منذ بدايتها ولا يوجد سبل لإنقاذها، لكن السؤال الطرف التنفيذي المعني بإجراء هذه العملية لماذا خدع الشعب وأوهمه، فهل كان منتظرًا التدخل الأجنبي أو الخارجي لإقصاء بعض المرشحين؟ لافتًا إلى أن العملية الانتخابية من بدايتها محاولة لتنصيب حكام عملاء لدول أجنبية وإقصاء الأطراف الأكثر تأييدًا من الشعب الليبي، فاليد الخفية كانت لها رؤيا ومراهنة ما وفشل الأمر، بحسب قوله.

كما أضاف: “الجميع لعب نفس اللعبة، هناك أطراف من البداية استغلت الدائرة الدستورية وأنها مقفلة، وأنا أستغرب من إجراء عملية انتخابية خطيرة وحساسة في ظل إقفال الدائرة الدستورية في البلد، وهناك من حاول أن يستفيد من وضع معين في القضاء والآخرين لعبوا نفس اللعبة للأسف وتم الزج بالقضاء في اللعبة السياسية من كل الأطراف”.

وبشأن توقعاته من جلسة الـ 27 من ديسمبر قال: إن الجلسات عبارة عن عنوان لتوافقات تحدث، والسؤال هل يوجد توافقات الآن على الوضع في ليبيا ليترجم يوم 27 من ديسمبر؟ مضيفًا: “ما وصل إلينا أن الجلسة سيرأسها عقيلة صالح، يجب معالجة الأسباب الحقيقة والعميقة التي منعت إجراء الانتخابات. خارطة الطريق التي لم يحترمها أي طرف نصت على 5 استحقاقات كانت يجب أن تنفذ قبل إجراء الانتخابات، ولكن لم ينفذ منها شيء”.

وبيّن أن هناك قوانين ومواعيد محددة هي يوم 24 من ديسمبر، لكن المفوضية فشلت في إجراء الانتخابات، بالتالي سيعقد مجلس النواب جلسة يوم 27 من ديسمبر، وسيبدأ باتخاذ الكثير من الإجراءات نحو معالجة الوضع السياسي في ليبيا، معتقدًا أن أول معالجة هي إعادة تشكيل مجلس المفوضية؛ لأن رئيسها فشل في الانتخابات ولا يمكن أن تجرى الانتخابات في وجوده، فقد أصبح عنوانًا لإرادة خارجية.