كوريا ج – أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الكوري الشمالي يجري تدريبات شتوية، حيث نراقب عن كثب التحركات ذات الصلة.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، العقيد كيم جون-راك، للصحفيين، “نعتقد أن التدريبات الشتوية من قبل جيش كوريا الشمالية جارية. نراقب عن كثب الأنشطة ذات الصلة مع الحفاظ على التعاون الوثيق بين سلطات الاستخبارات لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة”.

وتبدأ كوريا الشمالية عادة تدريبات عسكرية منتظمة في ديسمبر، وتستمر التدربيات حتى أوائل الربيع، وغالبا ما تتضمن تدريبات إطلاق نيران المدفعية.

المصدر: “يونهاب”