ليبيا – أقدم رجل أربعيني على قتل والدته طعنًا بالسكين داخل نطاق مركز عين زارة.

مديرية أمن طرابلس قالت عبر مكتبها الإعلامي: إنه يوم السبت الموافق 18 ديسمبر الجاري، لاحظ أعضاء التحري بمركز شرطة عين زارة خلال جولتهم التفقدية داخل نطاق المركز وجود شخص ملابسه ملطخة بالدماء وغير متزن، وعند توجيه السؤال له عن سبب هذه الدماء أفاد بإن لديه مشكلة داخل المنزل مع أسرته.

وأشارت المديرية إلى أن أعضاء التحري تواصلوا مع رئيس المركز باسم الوندي بشأن الواقعة، الذي أمر بضرورة ضبط المتهم والانتقال به للمنزل لجمع المعلومات والتحري عن الموضوع، وأثناء التوجه به لمنزل أسرته وقبل الوصول بقليل أفاد بأنه قد قام بطعن أمه بواسطة سكين، وعند الوصول وبالسؤال عن مكان أمه، أفاد بأنها موجودة داخل المنزل وعند الدخول للمنزل وجدت المرأة مطعونة وما زال السكين برقبتها ومفارقة للحياة”.

مديرية أمن طرابلس أكدت أنه تم إعلام النيابة العامة بالحادثة التي اتحذت الإجراءات اللازمة، منوهةً إلى أن المتهم يدعى بـ “م.ع.ز” من مواليد 1980 ووالدته المتوفية تدعى “ع.س ز”.