مصر – يبحث الأهلي المصري عن تأكيد سطوته على الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم، عندما يواجه الرجاء البيضاوي المغربي، غدا الأربعاء في ملعب السد بقطر.

ويخوض الفريق القاهري المباراة التي ستقام للمرة الرابعة في الدوحة وفقا لاتفاقية مبرمة بين الاتحادين الإفريقي والقطري، باعتباره بطلا لمسابقة دوري الأبطال في النسخة الأخيرة التي ظفر بها على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 3–0، فيما يدخلها الفريق المغربي بطلا لكأس الاتحاد التي توج بها على حساب شبيبة القبائل الجزائري 2–1.

ويتطلع الأهلي لتأكيد سطوته على المسابقة التي يسجل فيها الظهور العاشر، حيث توج بها سبع مرات أعوام 2002، و2006، و2007، و2009، و2013، و2014، والنسخة الأخيرة التي أقيمت في مايو الماضي بملعب جاسم بن حمد في الدوحة على حساب نهضة بركان المغربي 2–0، فيما يأمل الرجاء في تحقيق لقبه الثالث بعدما توج بطلا في عامي 2000، و2019.

واستعاد الفريقان نجومهم الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبي بلديهما في النسخة العاشرة من كأس العرب التي اختتمت السبت الماضي بتتويج الجزائر بلقبها.

وكان الموقع الرسمي لنادي الرجاء، نشر إحصائية تحفيزية للاعبيه أبرزت تفوقا للفريق البيضاوي الذي انتصر على منافسه الأهلي مرتين من أصل ست مواجهات مباشرة جمعت الطرفين قاريا، مقابل فوز وحيد للفريق المصري وثلاث تعادلات، خلافا إلى تسجيل الرجاء ثمانية أهداف في شباك بطل إفريقيا مقابل استقباله سبعة أهداف.

والتقى الفريقان مرتين عربيا وكان الفوز حليف الأهلي 3-1 في نهائي بطولة الأندية العربية عام 1996 و2-0 في دور المجموعات لبطولة النخبة عام 1997.

وتملك الأندية المصرية أفضلية في مواجهاتها لنظيرتها المغربية في الكأس السوبر، حيث انتصر الزمالك على الوداد البيضاوي 3–1 عام 2003، والأهلي على الجيش الملكي بركلات الترجيح عام 2006، وعلى نهضة بركان في النسخة الأخيرة.

المصدر: وكالات