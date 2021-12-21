اليابان – أفادت هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلات تابعة لها حلقت لمراقبة تدريبات جوية صينية في المحيط الهادئ.

وذكرت الهيئة، أن حاملة الطائرات الصينية “لياونينغ” نفذت تدريبات فى المحيط الهادى، على بعد 300 كيلومتر من جزيرة كيتادايتو اليابانية النائية (التابعة لمحافظة أوكيناوا).

ووفقا للهيئة، شوهدت “لياونينغ”، برفقة خمس سفن حربية أخرى، في يوم 19 ديسمبر بالمنطقة.

وفي صباح ذلك اليوم، تم تنفيذ تدريبات بمشاركة الحاملة المذكورة التي انطلقت منها مقاتلات من طراز J-15 ومروحيات متعددة الأغراض من طراز Z-9.

ونشرت الأركان المشتركة اليابانية، بعض الصور لانطلاق المقاتلات الصينية من حاملة الطائرات.

قبل ذلك، مرت السفن الصينية بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو، متجهة من بحر الصين الشرقي إلى المحيط الهادئ.

وردا على ذلك، أرسلت اليابان حاملة المروحيات “إيدزومو” إلى المنطقة لجمع معلومات استطلاعية، كما انطلقت مقاتلات يابانية من قواعدها لاعتراض الطائرات الصينية.

المصدر: تاس