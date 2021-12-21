ليبيا- أشاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند بالاستعدادات القائمة تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في ليبيا تابعته صحيفة المرصد، شدد نورلاند على عدم دعم بلاده لأي مرشح للرئاسة، فهي داعمة للغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم وهم يعملون لتحقيق هذا الهدف واتخاذ خيارهم بالشراكة مع واشنطن.

وأكد نورلاند أن بلاده وستواصل التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سلمية وحرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا.