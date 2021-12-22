إنجلترا – وجهت إلى مدافع مانشستر سيتي لكرة القدم، الفرنسي بنجامان ميندي، تهمة اغتصاب جديدة خلال مثوله أمام محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء.

ومع هذه التهمة الجديدة، ارتفعت حالات اتهام ميندي بقضايا اغتصاب إلى 7 تجاه أربع نساء.

وتتعلق تهمة الاغتصاب السابعة بمشتكية جديدة عن أفعال يزعم أنها حدثت في يوليو الماضي، فيما تمت حالات الاغتصاب السابقة بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021.

وأوقف ميندي وأودع الحبس الاحتياطي في أواخر أغسطس الفائت، وأعلن ناديه مانشستر سيتي إيقافه قبل دقائق قليلة من إعلان الشرطة إحالته إلى العدالة.

واتهمت الشرطة البريطانية ميندي بارتكاب ثلاث جرائم اغتصاب في أكتوبر 2020، وجريمة اغتصاب رابعة في أغسطس 2021، في منزله في برستبري بتشيشير، قبل إضافة تهمتين إضافيتين في 17 نوفمبر الماضي، وأيضا واحدة اليوم، كما أنه متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة أيضا في منزله، في بداية يناير الماضي.

وكان مانشستر سيتي، دفع 52 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع ميندي عام 2017، بعدما لفت الأنظار مع مارسيليا وتألق مع موناكو لموسم واحد، مما جعله في ذلك الوقت أغلى مدافع في التاريخ.

ولكن مسيرته الكروية تخللتها إصابات، مثل تمزق في الرباط الصليبي في عام 2017، مما أجبره على قضاء المزيد من الوقت في علاج ركبتيه ومشاكل عضلية.

المصدر: أ ف ب